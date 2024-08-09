Пострадавшему в драке боксеру Двали грозит еще одна операция

Вторая операция на серьезно поврежденном после избиения глазу может быть сделана чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали примерно через месяц,. Об этом сообщил РИА Новости главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов.

Пока спортсмен восстанавливается после первой операции.

8 августа стало известно, что Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Telegram-канал SHOT указал, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

28 июля Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против Двали на более тяжкую статью. Изначально дело в рамках статьи о хулиганстве.

Ранее в Федерация бокса России рассказали, как идет восстановление избитого боксера Двали.