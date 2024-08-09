Атлет из США раскритиковал качество медалей Олимпийских игр — 2024

Американский скейтбордист Найджа Хьюстон заявил, что медали на летних Олимпийских играх — 2024 не лучшего качества. Соответствующее заявление спортсмен сделал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Но они стали выглядеть хуже после того, как на некоторое время я позволил своим друзьям поносить их на выходных. Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать», — заявил Хьюстон.

Хьюстон выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр — 2024 в соревнованиях по скейтборду в дисциплине «спринт». Золотую медаль в дисциплине завоевал японец Юто Хоригоме, американец Джаггер Итон выиграл серебро.

Во время Олимпиады в Париже многие аспекты подвергаются критике. К примеру, спортсмены британской делегации высказали опасения и недовольство из-за еды, которая предоставлялась атлетам в олимпийской деревне. Недовольство едой высказывали также спортсмены из США. К примеру, качество еды раскритиковала семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз.

Ранее медалистка Олимпиады упала в обморок во время пресс-конференции.