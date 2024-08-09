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Медалистка Олимпиады упала в обморок во время пресс-конференции

Медалистка ОИ из Южной Кореи Ким Е Джи упала в обморок на пресс-конференции

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Amr Alfiky/Reuters

Серебряная медалистка летних Олимпийских игр — 2024 в Париже в стрельбе из пневматического пистолета Ким Е Джи из Южной Кореи упала в обморок во время пресс-конференции. Об этом пишет агентство Рёнхап.

Спортсменка уже вернулась из Парижа, пресс-конференция проходила в городе Имсил в Южной Корее. По информации источника, во время мероприятия спортсменка потеряла сознание на короткое время, после чего около десяти минут пыталась прийти в себя. Также у нее случились судороги.

Ким Е Джи завоевала серебро на Играх и получила медийную популярность благодаря своему образу и мягкой плюшевой игрушке, которая висела у нее на поясе во время соревнований. Эта игрушка — плюшевый слоник, талисман, подаренный дочерью. В Париже спортсменка проиграла золото своей соотечественнице — 19-летняя О Е Джин, которая обогнала ее на два балла и даже установила олимпийский рекорд в дисциплине.

На чемпионате мира, который состоялся в Азербайджане в мае 2024 года, Ким Е Джи завоевала золото и установила мировой рекорд в дистанции 25 метров.

Ранее судьи отказались пожать руки сербским баскетболистам после матча с США на ОИ.

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