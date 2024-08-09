Теннисист Рублев объяснил, почему пропустил Олимпиаду

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью на YouTube-канале Tennis Channel объяснил, почему принял решение пропустить летние Олимпийские игры — 2024, которые идут в Париже.

«Мы с тренером чувствовали, что я не был к этому готов морально, учитывая мои последние результаты и то, как я себя вел. Мы решили, что нам нужно расставить приоритеты в моей карьере, взять перерыв, чтобы восстановиться морально», — заявил Рублев.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Рублев получил допуск от МОК, однако отказался от поездки в Париж.

На летних Олимпийских играх — 2024 добились успеха только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

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