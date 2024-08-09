Стало известно, есть ли у «Зенита» конкуренты в новом сезоне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) у петербургского «Зенита» пока что нет конкурентов. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, питерцам сразу можно отдать чемпионство. И я в прошлом году об этом говорил. И в этом году могу повторить. Тем более что команда стала сильнее. Меня очень порадовал Глушенков. Я опасался, что он зря переходит в «Зенит», потому что там очень много молодых российских футболистов сидит на лавке», — заявил Наумов.

После трех туров в сезоне-2024/25 РПЛ в турнирной таблице лидируют «Зенит» и «Динамо», которые набрали по девять очков. ЦСКА занимает третью строчку с семью очками.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. В прошлом сезоне команда оформила требл (выиграла РПЛ, Кубок России и Суперкубок). Сезон-2024/25 «Зенит» также начал с победы в Суперкубке.

Ранее стало известно, кто может бросить вызов «Зениту» в РПЛ.