Ротенберг заявил, что в СКА не стали бы отказываться от Овечкина

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что не стал бы отказываться от подписания контракта с российским нападающим и капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Его слова приводит kp.ru.

«У него контракт еще два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно», — заявил Ротенберг.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

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