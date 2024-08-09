Ветеран «Спартака» раскритиковал судейство в РПЛ

Арбитры, работающие на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), допускают слишком много ошибок и не беспокоятся об этом. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший вратарь московских «Спартака» и «Торпедо», а также сборной СССР Анзор Кавазашвили.

Эксперт заметил, что судьи на данный момент не готовы к работе. По словам Кавазашвили, клубы тратят большие средства на содержание команды, и ошибки судей негативно влияют на футболистов. Прославленный голкипер посетовал на то, что арбитры должны думать лишь о том, как не ошибаться, однако этого не происходит.

«А ведь им еще в помощь дали мониторы, все для них делают. Некоторые и это игнорируют. Честно, я очень огорчен. А ведь это только начало сезона, что будет дальше — не знаю», — сказал Кавазашвили.

По итогам прошедшего тура РПЛ арбитр Ян Бобровский и его ассистент на VAR Рафаэль Шафеев были отстранены от работы. Поводом стало судейство в матче между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН», который нижегородцы выиграли 1:0. В этой игре Бобровский показал игрокам «Динамо» две красные карточки и назначил пенальти в ворота команды из Дагестана.

Ранее Тренер Непомнящий заявил о проблемах в обороне ЦСКА.