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Американка Маклафлин выиграла золото ОИ, установив мировой рекорд

Американка Маклафлин выиграла золото Олимпиады-2024 с мировым рекордом

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Stephanie Lecocq/Reuters

Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин стала победительницей в беге на дистанции 400 м с барьерами на Олимпиаде — 2024 в Париже, установив мировой рекорд.

25-летняя спортсменка показала результат 50,37 сек. Второе место заняла ее соотечественница Анна Кокрелл (51,86), третьей стала Фемке Бол из Нидерландов (52,15).

Эта золотая медаль стала третьей для Маклафлин на Олимпийских играх.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее заболевшего коронавирусом американского спринтера увезли со стадиона на коляске.

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