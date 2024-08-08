Двукратный чемпион России: у Соболева с головой не в порядке

Бывший футболист «Рубина», двукратный чемпион России в составе казанцев Алексей Попов раскритиковал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева за любовь к компьютерным играм. Об этом он заявил в комментарии порталу Legalbet.

«У нас есть такие же — Головин и Смолов, которые играют в эти игры. Другое дело, что Соболев — это не уровень этих футболистов. Вызывает улыбку. Человек, видимо, уже заработал. Соболеву футбол больше неинтересен. Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле», — считает Попов.

В четверг, 8 августа, Telegram-канал Mash обнародовал данные Соболева в компьютерной игре Dota 2. Сообщается, что за две недели, что он отстранен от работы с основой «Спартака», он провел в игре в общей сложности сутки. В совокупности на виртуальный инвентарь в Dota 2, а также в Counter Strike футболист потратил почти 600 тыс рублей.

Попов подчеркнул, что Соболев не является супернападающим. По мнению эксперта, когда «Крылья Советов» продали его в «Спартак», в самарском клубе радовались, что сумели избавиться от игрока, поскольку не верили в его компетенцию.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее экс-тренер «Спартака» Чернышов заявил о дискриминации Соболева.