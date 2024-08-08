Сборная Марокко по футболу завоевала бронзу ОИ, разгромив Египет

Сборная Марокко по футболу завоевала бронзовые медали Олимпиады — 2024.

В матче за третье место они разгромили команду Египта со счетом 6:0.

Первый мяч в этом противостоянии забил защитник марокканцев Эз Абде на 23-й минуте. Уже через три минуты Суфьян Рахими удвоил преимущество команды. Разгромным счет сделал Билал-Эль Ханнус, забив третий мяч на 51-й минуте. На 64-й минуте Рахими оформил дубль. На 73-й минуте свой мяч забил защитник Акрам Накаш. Уже в самой концовке встречи, на 87-й минуте, точку в этой игре поставил капитан сборной Марокко Ашраф Хакими.

В финальном матче футбольного олимпийского турнира, который пройдет 9 августа на стадионе «Парк-де-Пренс», французы встретятся с испанцами.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее во Франции обвинили игроков сборной Аргентины по футболу в провокациях.