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Китайское антидопинговое агентство призвало усилить проверки американских спортсменов

Китайское антидопинговое агентство призвало проверить американских спортсменов

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РИА Новости

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) призывает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) усилить проверки американских спортсменов на допинг. Об этом сообщается на официальном сайте CHINADA.

«Мы настоятельно призываем ITA усилить тестирование легкоатлетов США, а также расследовать соответствующие случаи, стремясь защитить интересы всех чистых спортсменов», — говорится в заявлении.

Незадолго до начала Олимпиады — 2024 в Париже положительную пробу сдал американский атлет Эррион Найтон. Впоследствии, ему разрешили принять участие в соревнованиях во Франции.

7 августа Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Антидопинговое агентство США (USADA) позволило нескольким атлетам, которые нарушили антидопинговые правила и были пойманы на этом в период с 2011 по 2014 год, продолжать выступать на соревнованиях. В обмен на это право спортсмены должны были информировать USADA о других нарушителях. Об этом пишет издание Reuters.

В WADA отметили, что им стало известно как минимум о трех подобных случаях.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал заниматься Россией после информации о сокрытии допинга в США.

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