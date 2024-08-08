Бывший футболист сборной России оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России

Бывший защитник английского «Челси», сборной России и петербургского «Зенита» Юрий Жирков оценил вероятность того, что сине-бело-голубые снова станут чемпионами России. Слова экс-игрока приводит «РБ Спорт».

«Думаю, вероятность — 99,9%. Не вижу явных конкурентов, пока «Зенит» выглядит сильнее всех», — заявил Жирков.

После трех туров в сезоне-2024/25 РПЛ в турнирной таблице лидируют «Зенит» и «Динамо», которые набрали по девять очков. ЦСКА занимает третью строчку с семью очками, в активе «Краснодара» три балла и 12-е место.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. В прошлом сезоне команда оформила требл (выиграла РПЛ, Кубок России и Суперкубок). Сезон-2024/25 «Зенит» также начал с победы в Суперкубке.

Ранее стало известно, кто может бросить вызов «Зениту» в чемпионате России.