Пловчиха из Нидерландов призналась, что пила из Сены во время заплыва

Первая в истории двукратная чемпионка ОИ в плавании на открытой воде на дистанции 10 км нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал призналась, что пила речную воду во время заплыва по Сене. Слова спортсменки приводит Reuters.

«В какой-то момент мне захотелось пить, и я пила Сену. Теперь посмотрим», — рассказала ван Раувендал.

Ранее спортсменка высмеяла чистоту воды в реке, в которой проводились соревнования.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

Ранее канадские атлеты массово подхватили кишечные инфекции на Играх.