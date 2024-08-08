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«Спартак» хочет купить двух игроков у «Галатасарая» за 22 млн евро

«Спартак» хочет купить двух футболистов «Галатасарая» за 22 млн евро

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Григорий Сысоев/РИА Новости/Ulrik Pedersen/DeFodi/Getty Images

Московский «Спартак» хочет приобрести двух футболистов турецкого «Галатасарая» — турка Керема Актюркоглу и немца Деррика Кена. Российский клуб готов заплатить за них €20 млн, а также €2 млн бонусов, сообщает Betonmobile.

25-летний Актюркоглу, выступающий с 2020 года за турецкий клуб, забил 44 мяча и сделал 39 голевых передач. Он вместе со сборной принял участие в 1/4 финала Евро-2024.

Его ровесник Деррик Кен перешел в «Галатасарай» зимой 2024 года. Он успел забить один гол и сделать две результативные передачи в составе турецкого клуба.

В понедельник «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура РПЛ. В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным «Локомотивом».

Ранее экс-президент «Спартака» назвал сектантами тех, кто говорит о возрождении команды.

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