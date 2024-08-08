Пострадавшему в драке боксеру Двали удалось сохранить глаз

Чемпиону России по боксу Дмитрию Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

Главным является то, что не пришлось устанавливать глазной протез.

28 июля чемпион России по боксу Дмитрий Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против Двали на более тяжкую статью. Изначально дело в рамках статьи о хулиганстве.

Ранее в Федерация бокса России рассказали, как идет восстановление избитого боксера Двали.