МОК позаботится о передаче сборной России бронзовых медалей ОИ-22

Международный олимпийский комитет позаботится о передаче российским фигуристам бронзовых медалей командного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международного союза конькобежцев.

«В нашем вчерашнем заявлении мы сообщили, что представители России не могли присутствовать на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России. МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», — указано в сообщении.

Церемония награждения состоялась 7 августа в Париже. Сборная США получила золотые медали, Япония — серебро.

7 августа российские фигуристы обратились с жалобой в выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года. Они потребовали отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр из-за их отсутствия по якобы технической причине.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований, в связи с чем сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.

Ранее появилась информация, что вручение медалей ОИ-22 не стали называть церемонией награждения из-за России.