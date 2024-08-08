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Хоккеист Мухачев рассказал, как его сын оказался в больнице с сотрясением мозга

Экс-хоккеист Мухачев сообщил, что его сын перевернулся на квадроцикле и сломал ребра

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Максим Богодвид

Восемнадцатилетний сын российского хоккеиста Андрея Мухачева находится в больнице с сотрясением головного мозга и переломами ребер. Об этом экс-хоккеист клуба «Ак Барс» сообщил в разговоре с «Газетой.Ru». Мухачев уточнил, что молодой человек попал в аварию на квадроцикле, катаясь с друзьями.

«С Артемом все в порядке, он находится под наблюдением врачей, в сознании. Катались с друзьями на квадроцикле рядом с дачей на территории поселка, в полной экипировке, перевернулись. Диагноз после обследования — сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Сломаны ребра — два справа и одно слева. Динамика положительная. Находится в стационаре», — объяснил Мухачев.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел 6 августа в подмосковном Дмитрове. Сын Мухачева не справился с управлением квадроциклом и перевернулся.

Ранее Брэд Питт прокомментировал аварию с участием своего сына.

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