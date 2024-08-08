«Не нужно искать черную кошку»: Губерниев о том, что медали ОИ-22 вручал Фуркад

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, говоря о том, что сборную России не позвали на вручение медалей командного турнира по фигурному катанию зимних Олимпийских игр — 2024, оценил тот факт, что награды фигуристам из США и Японии вручал Мартен Фуркад. Его слова приводит «Советский спорт».

«Фуркад сотрудничает с оргкомитетом, приехал и наградил. Если бы не он, наградил бы Зидан, например. Наградил и наградил, не нужно искать черную кошку в комнате, где их нет. Это – его работа, он приехал на работу», — заявил Губерниев.

Церемония награждения состоялась 7 августа в Париже.

7 августа российские фигуристы обратились с жалобой в выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года. Они потребовали отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр из-за их отсутствия по якобы технической причине.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований, в связи с чем сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.

Ранее появилась информация, что вручение медалей ОИ-22 не стали называть церемонией награждения из-за России.