Российская каноистка не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

Российская каноистка Олеся Ромасенко не смогла отобраться в полуфинал летних Олимпийских игр — 2024 в рамках соревнований каноэ-одиночек на 200 метров.

В четвертьфинальном заезде российская спортсменка показала четвертый результат. Соответственно, борьба за медали для нее завершена.

В квалификации Ромасенко показала пятый результат в своем заезде, поэтому не смогла отобраться сразу в полуфинал.

Ромасенко напрямую связалась с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы получить приглашение на летние Олимпийские игры — 2024. 9 июля стало известно, что каноистка приняла приглашение МОК, она стала 15-й россиянкой, которая отправилась в Париже в нейтральном статусе. Ромасенко является пятикратной призеркой чемпионатов мира и трехкратной чемпионкой Европы.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее волонтер из России раскрыла, как к ней отнеслись на Играх в Париже.