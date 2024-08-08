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Новичок ЦСКА рассказал, было ли ему страшно переезжать в Россию

Малийский новичок ЦСКА Койта заявил, что не боялся ехать в Россию

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IMAGO/Global Look Press

Малийский нападающий московского ЦСКА Секу Койта, который перешел в армейский клуб в это летнее трансферное окно, признался, что ему не было страшно переезжать в Россию. Его слова приводит «Советский спорт».

«Нет, я не боялся сюда приезжать. Город очень красивый и большой, я его уже полюбил. Здесь я хорошо себя чувствую, чувствую себя в безопасности. Никаких стереотипов перед переходом у меня не было», — заявил Койта.

Койта пополнил клуб на правах свободного агента, рабочее соглашение с футболистом заключено до 2027 года. Выступать форвард будет под 20-м номером.

До недавнего времени Койта выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург», он играл за команду с 2019 года. В общей сложности, на его счету 43 гола и 23 результативные передачи в 106 матчах в составе зальцбургских «быков». Согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €4 млн.

ЦСКА после трех туров Российской премьер-лиги идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав семь баллов.

Ранее стало известно, кто может бросить вызов «Зениту» в РПЛ.

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