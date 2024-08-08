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Волонтер из России раскрыла, как к ней отнеслись на Играх в Париже

Волонтер из России Кравчук рассказала об отношении к ней на парижской Олимпиаде

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kovop/Shutterstock

Россиянка Алина Кравчук, которая поехала на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже работать волонтером, призналась, что не сталкивалась с какими-то дополнительными ограничениями и работала так же, как и все. Ее слова приводит РБК.

«На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я. Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила», — заявила Кравчук.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

На летних Олимпийских играх — 2024 добились успеха российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о трагедии из-за количества российских спортсменов на Олимпиаде.

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