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Австралийская пловчиха раскрыла, как атлеты пытаются обезопасить себя после заплыва в Сене

Пловчиха Джонсон заявила, что атлеты после заплывов в Сене пьют кока-колу

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Dar Yasin/AP

Австралийская пловчиха Мойша Джонсон раскрыла, как спортсмены пытаются обезопасить себя после заплывов в Сене в рамках летних Олимпийских игр — 2024. Ее слова приводит The Independent.

«Миф о кока-коле — правда. Мы часто выпиваем ее после этого, просто чтобы попытаться вымыть что-то внутри нас», — заявила Джонсон.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. 31 июля официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон, который был перенесен с 30 на 31 июля пройдет в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

5 августа стало известно, что со смешанной эстафеты по триатлону снялись два швейцарских спортсмена — Адриен Бриффо и Симон Вестерманн. 31 июля Бриффо участвовал в индивидуальной триатлонной гонке и занял 49-е место. От выхода на следующий старт спортсмен был вынужден отказаться из-за проблем с желудком. Сообщалось, что атлет хлебнул воды из Сены, и это, вероятно, привело к заражению. Вестерманн должен был заменить Бриффо, но тоже отказался от участия в эстафете из-за кишечной инфекции.

Также со смешанной эстафеты снялась сборная Бельгии после того, как Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Однако позднее сама спортсменка заявила, что анализы показали вирус, а не кишечную палочку.

Ранее британские атлеты отказались от еды в олимпийской деревне.

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