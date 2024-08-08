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Стало известно, кто может бросить вызов «Зениту» в РПЛ

Экс-игрок Боков: ЦСКА и «Динамо» могут бросить вызов «Зениту»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита и сборной России, футбольный эксперт Максим Боков перечислил команды, которые могут конкурировать с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Это только третий тур. ЦСКА, «Динамо» могут это сделать. Даже «Краснодар» может посоперничать с питерцами, если возьмется за голову и будет играть по-другому. Уверен, что «Зенит» потеряет еще немало очков. Недопустимо сейчас говорить о том, что питерцы уже выиграли чемпионат», — заявил Боков.

После трех туров в сезоне-2024/25 РПЛ в турнирной таблице лидируют «Зенит» и «Динамо», которые набрали по девять очков. ЦСКА занимает третью строчку с семью очками, в активе «Краснодара» три балла и 12-е место.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. В прошлом сезоне команда оформила требл (выиграла РПЛ, Кубок России и Суперкубок). Сезон-2024/25 «Зенит» также начал с победы в Суперкубке.

Ранее Зарема Салихова заявила, что большинство клубов РПЛ демонстрируют дворовый футбол.

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