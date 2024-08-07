Литовский атлет побил олимпийский рекорд отца, но проиграл ОИ-2024 ямайцу

Ямайский легкоатлет Роже Стона завоевал золото летних Олимпийских игр – 2024, которые проходят в Париже, в метании диска.

Он показал результат 70,00 м, что является олимпийским рекордом. Серебряную награду завоевал представитель Литвы Миколас Алекна, его результат составил 69,97 м. Замкнул тройку лучших в этой дисциплине Мэттью Дэнни, представляющий Австралию, — 69,31 м.

По ходу состязания случился следующий момент: в своей попытке Алекна побил олимпийский рекорд, который принадлежал его отцу. Двукратный олимпийский чемпион Виргилиюс Алекна победил на Играх 2004 года в Афинах с результатом 69,89 метра.

15 апреля 2024 года Алекна, которому 21 год, Алекна побил мировой рекорд по метанию диска на соревнованиях в Рамоне (штат Оклахома). Он совершил бросок диска на 74,35 м, превзойдя достижение немецкого легкоатлета Юргента Шульта (74,08 м), установленный в 1986 году. В 19 лет Алекна завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2022 года, став самым молодым призером ЧМ по метанию диска в истории.

Ранее бывший российский велогонщик установил рекорд ОИ, но его перебили.