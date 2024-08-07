Вручение медалей ОИ-22 США и Японии не назвали церемонией награждения из-за России

Мероприятие по вручению медалей командного турнира фигуристов зимних Олимпийских игр — 2022 сборным США и Японии не стали называть «церемонией награждения» или «награждением победителей и призеров». Об этом сообщает Sport24.

Мероприятие значилось в программе как «церемония вручения золотых и серебряных медалей Пекина-2022». Из-за такой формулировки организаторы церемонии избежали претензий насчет решения не приглашать Россию, которой отошло третье место.

7 августа российские фигуристы обратились с жалобой в выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года. Они потребовали отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр из-за их отсутствия по якобы технической причине.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований, в связи с чем сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.

Ранее решение МОК по неприглашению российских фигуристов назвали придурочным.