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Французские гандболисты не вышли в 1/2 финала Олимпиады впервые за 20 лет

Французские гандболисты впервые за 20 лет не вышли в полуфинал ОИ

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Reuters

Национальная команда Германии обыграла сборную Франции в четвертьфинале гандбольного турнира летних Олимпийских игр — 2024.

Встреча завершилась со счетом 35:34, и победитель противостояния был определен в овертайме. Французская команда вела со счетом 29:27, но пропустила два гола за 13 секунд до конца основного времени. В овертайме сначала вперед вышла Германия, однако Франция сумела сравнять. За 15 секунд до конца игры счет на табло был 34:34. Победу немецким гандболистам принес Ренарс Ушчинс, который оформил гол за четыре минуты до финального свистка.

За выход в финал сборная Германии поборется с национальной командой Испании, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Египет — 29:28. На счету немецких гандболистов серебро Олимпиад в 1984 и 2004 годах, а также бронзу в 2016 году.

Olympics сообщает, что Франция впервые за 20 лет не смогла выйти в полуфинал летних Олимпийских игр в мужском турнире по гандболу. Сборная Франции никогда не финишировала на Играх ниже шестого места и выходила в финал на предыдущих четырех Олимпиадах, на трех из которых взяла золото — 2008, 2012 и 2020.

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