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Экс-тренер «Спартака» заявил о дискриминации Соболева

Тренер Чернышов: если Соболев не уйдет из «Спартака», он должен играть

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РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев должен продолжать играть за команду, если не уйдет. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер красно-белых Андрей Чернышов.

«Соболев сделал много полезного для «Спартака», это футболист сборной России. Нужно искать какое-то решение, так продолжаться вечно не может. Нужно сесть за стол переговоров. История сложная, но я за то, чтобы футболист играл. В какой-то степени это будет дискриминация игрока, если он будет отстранен», — считает Чернышов.

Он констатировал, что текущая ситуация едва ли может устраивать футболиста, который готовился к сезону и готовился играть. Чернышов напомнил, что Соболев был отстранен, поскольку был готов перейти в другую команду — однако трансфер до сих пор не состоялся. Специалист призвал агента игрока найти оптимальное решение, которое бы устроило все стороны, и Соболев мог продолжать играть.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее президент Медиалиги Осипов назвал Соболева легендой «Спартака».

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