Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф заявила о несправедливом отношении

Боксерша Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест на чемпионате мира — 2023, после своего выхода в финал летних Олимпийских игр — 2024 заявила, что с ней обошлись несправедливо. Ее слова приводит Time.

«Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую в IBA, которая обидела меня и обошлась со мной несправедливо. Но на моей стороне Бог», — заявила Хелиф.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее проваливших гендерный тест боксерш призвали подтвердить свой пол.