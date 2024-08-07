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Тренер Тарасова заявила, что Трусова скучает без соревнований

Тренер Тарасова о фигуристке Трусовой: она скучает без соревнований

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Александры Трусовой возобновить карьеру, отметив, что спортсменка скучает без соревнований, передает Metaratings.ru.

«Вчера я полтора часа была на льду, Трусова все это время работала. Если Трусова возвращается, то значит, что она скучает без соревнований», — сказала Тарасова.

О возвращении Трусовой в профессиональное фигурное катание сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он подтвердил, что спортсменка примет участие в контрольных прокатах сборной России.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Трусова восстановила четверной лутц.

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