Боксерша Хелиф вышла в финал Игр на фоне скандала с гендерным тестом

Боксерша из Алжира Иман Хелиф вышла в финал парижской Олимпиады.

В полуфинальном поединке алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

Хелиф сразится в финале с китаянкой Ян Лю или Нин-Чин Чен из Тайваня.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии 2024 года. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла Юйтин. При этом Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на Сене.

Ранее Хелиф потребовала перестать оскорблять ее.