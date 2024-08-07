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Вратарь «Адмирала» рассказал о своей мечте

Вратарь «Адмирала» Цыба: мечтаю забросить в пустые ворота

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Shutterstock/FOTODOM

Вратарь команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока Арсений Цыба рассказал о своей мечте на льду. В интервью порталу Legalbet он признался, что хочет забросить шайбу в пустые ворота.

«Есть такая мечта — забросить в пустые ворота. Это что-то такое... Таких вратарей можно по пальцам пересчитать. Конечно, тоже хочется войти в историю. Еще бы в каком-нибудь классном матче, а если еще и в КХЛ! Было бы здорово!» — сказал Цыба.

В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за «Динамо-Алтай». На его счету три матча в регулярном чемпионате.

В минувшем розыгрыше КХЛ «Адмирал» не пробился в розыгрыш Кубка Гагарина. Команда из Владивостока набрала 54 очка в 68 матчах и заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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