У замминистра спорта Южного Судана украли $35 тыс. во время Олимпиады

Заместителя министра спорта Южного Судана обокрали во время парижской Олимпиады, передает Valeurs Actuelles.

Злоумышленники украли сумку, в которой были $35 тысяч, документы и драгоценности.

Французская полиция нашла сумку, в которой были документы, но драгоценности и деньги пропали.

Отмечается, что деньги предназначались на расходы южносуданской делегации.

Ранее в Париже произошла серия краж у участников летних Олимпийских игр — 2024.

У японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро. Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

Это не первые случаи краж спортсменов и официальных лиц на Олимпиаде в Париже.

Ранее аргентинского футболиста ограбили на ОИ-2024.