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Ринг-герл выложила фото в платье с декольте

Ринг-герл Селесте опубликовала фото в платье с декольте

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ariannyceleste/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новой фотографией.

На ней девушка предстала перед подписчиками в платье с декольте.

Селесте родилась в Лас-Вегасе (США) и имеет мексиканско-филиппинское происхождение. При рождении ее звали Пенелопа Лопес, но позднее она взяла себе псевдоним Селесте. Девушка имеет образование по специальности «фитнес и спортивное питание».

Селесте начала карьеру в качестве ринг-герл UFC в 2006 году. В ее портфолио есть съемки в журналах Maxim, FHM, Sports Illustrated, Fighter's Only Magazine, Playboy. Селесте шесть раз получала приз World MMA Awards в категории ринг-герл года. Четыре раза она попадала в список Hot-100 по версии журнала Maxim.

Селесте 38 лет. Девушка часто публикует в своих социальных сетях откровенные фотографии.

Ранее американская гимнастка выложила фото в мини-юбке.

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