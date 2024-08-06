Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» Гладилин: Станкович нашел подход к футболистам команды

Экс-футболист Гладилин заявил, что Станкович нашел подход к игрокам «Спартака»

close
100%
/IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/Global Look Press

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу московского «Спартака» над самарскими «Крыльями Советов», заявив, что тренер красно-белых Деян Станкович нашел подход к футболистам команды, передает «Советский спорт».

«Станкович нашел подход к футболистам и те сочетания, которые могут усиливать игру команды. Возможно, это даже случилось после инцидента с Соболевым», — сказал Гладилин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде на 29-й минуте, следом на 40-й минуте отличился Данила Пруцев. На 56-й минуте Угальде оформил дубль.

Ранее красно-белые потерпели поражение в первой игре с «Оренбургом», но следом обыграли подмосковные «Химки». «Крылья Советов» потерпели уже третье поражение на старте чемпионата, самарская команда ранее проиграла петербургскому «Зениту» и «Ростову». Таким образом, у «Спартака» после трех туров шесть очков, у «Крыльев» — ноль баллов.

Ранее Станкович нашел недочеты в игре «Спартака» после крупной победы над «Крыльями».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами