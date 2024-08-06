Экс-игрок «Спартака» Гладилин: Станкович нашел подход к футболистам команды

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу московского «Спартака» над самарскими «Крыльями Советов», заявив, что тренер красно-белых Деян Станкович нашел подход к футболистам команды, передает «Советский спорт».

«Станкович нашел подход к футболистам и те сочетания, которые могут усиливать игру команды. Возможно, это даже случилось после инцидента с Соболевым», — сказал Гладилин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде на 29-й минуте, следом на 40-й минуте отличился Данила Пруцев. На 56-й минуте Угальде оформил дубль.

Ранее красно-белые потерпели поражение в первой игре с «Оренбургом», но следом обыграли подмосковные «Химки». «Крылья Советов» потерпели уже третье поражение на старте чемпионата, самарская команда ранее проиграла петербургскому «Зениту» и «Ростову». Таким образом, у «Спартака» после трех туров шесть очков, у «Крыльев» — ноль баллов.

Ранее Станкович нашел недочеты в игре «Спартака» после крупной победы над «Крыльями».