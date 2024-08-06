Трамп назвал Хабиба своим любимым бойцом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом, передает Championship Rounds в X (ранее Twitter).

«Я думаю, это Хабиб. Он был очень хорош. Он ушел из спорта, когда умер его отец. Он дрался много раз и даже не проиграл ни одного раунда», — сказал Трамп.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

6 августа судебные приставы арестовали премиальный автопарк Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб заявил, что его братья «наступают во всех организациях».