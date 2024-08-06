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Российская боксерша о бое с Хелиф: я смогла отправить ее в нокдаун

Боксерша Аминева о Хелиф: у нее тяжелый удар

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Федерация бокса России/imane_khelif_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка России по боксу Азалия Аминева рассказала о поединке с Иман Хелиф в 1/8 чемпионата мира 2023 года, передает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, упустила свою победу раздельным решением судей. Смогла отправить ее в нокдаун в третьем раунде. У Иман тяжелый удар. Но мне было нормально», — сказала Аминева.

Хелиф была дисквалифицирована с того чемпионата мира из-за повышенного уровня тестостерона.

6 августа в полуфинале соревнований по боксу на Олимпиаде — 2024 алжирка встретится с представительницей Таиланда Джанджи Суваннапхенг.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее американское издание обвинило Россию в гендерном скандале на Играх.

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