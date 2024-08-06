Роднина: в России нет глобальных спортивных программ

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что в России нет глобальных спортивных программ для людей, передает Sport24.

«Если брать результаты на Олимпиадах, то Россия является мощной спортивной державой. Но если брать непрофессионалов, то сейчас нет каких-то глобальных программ для людей», — сказала Роднина.

28 июля журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал Россию неспортивной страной, указав на то, что спорт по большому счету мало кого интересует, а также отметив, что нам еще предстоит многое изменить и самим измениться.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила заявление Губерниева о неспортивной России.