Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роднина: в России нет глобальных спортивных программ

Депутат Госдумы Роднина заявила, что в России нет глобальных спортивных программ

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что в России нет глобальных спортивных программ для людей, передает Sport24.

«Если брать результаты на Олимпиадах, то Россия является мощной спортивной державой. Но если брать непрофессионалов, то сейчас нет каких-то глобальных программ для людей», — сказала Роднина.

28 июля журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал Россию неспортивной страной, указав на то, что спорт по большому счету мало кого интересует, а также отметив, что нам еще предстоит многое изменить и самим измениться.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила заявление Губерниева о неспортивной России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами