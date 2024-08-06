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Премьер-министр Румынии будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады

Премьер Румынии Чолаку не приедет на закрытие ОИ из-за лишения бронзы Бэрбосу

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LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не приедет на церемонию закрытия Олимпиады из-за того, что организаторы Игр лишили бронзовой награды румынку Ану Марию Бэрбосу.

По итогам вольных упражнений Бэрбосу заняла третье место, но представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. Апелляция была удовлетворена. Представительница США поднялась на третье место, а Бэрбоса опустилась на четвертую строчку.

Издание Prosport сообщает, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), а президент Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу выразил недовольство работой судей, отправив соответствующее письмо в Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее французский дзюдоист одолел своего соперника на Играх, который был легче его на 62 кг.

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