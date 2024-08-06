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Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде-2024

ВОЗ: более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде-2024

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Wikimedia Commons

Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде-2024 в Париже, число заболевших растет во всем мире. Об этом на брифинге в Женеве заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков.

«Последние несколько месяцев во многих странах наблюдался рост заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где как минимум у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», — сказала она.

Ранее сообщалось о многочисленных кишечных заболеваниях на Олимпийских играх. Например, казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что принимает антимикробный препарат после заплыва в реке Сена.

МОК после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что чистая Сена изменит жизнь парижан.

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