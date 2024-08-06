Организаторы ОИ извинились за отсутствие возможности поговорить с российскими каноистами

Менеджер микст‑зоны Олимпиады-2024 в Париже извинился перед журналистами из России за отсутствие возможности пообщаться с каноистами Алексеем Коровашковым и Захаром Петровым в микст‑зоне, сообщает «Матч ТВ».

«Прошу прощения за это недопонимание. К сожалению, сегодня пообщаться с ними не получится», — заявил менеджер.

Позднее сообщили, что после квалификации гребцов выводят в микст‑зону, только если они не проходят дальше. Организаторы сослались на «недопонимание», заявив, что интервью было запрошено, но до россиян этот запрос не дошел, и они ушли на тренировку.

МОК после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в трансляцию олимпийских соревнований по серфингу попал кит.