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Футболист «Спартака» рассказал, готов ли он заменить Промеса в клубе

Футболист «Спартака» Барко рассказал, готов ли он заменить Промеса в клубе

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Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что пока рано говорить о том, сможет ли он заменить нидерландского экс-хавбека команды Квинси Промеса. Слова южноамериканского игрока приводит «РБ Спорт».

«Я знаю, кто такой Квинси Промес. Он оставил важный след в истории «Спартака». Готов ли я стать главной звездой клуба? Мне сейчас важно двигаться от игры к игре», — ответил Барко.

В двух матчах за «Спартак» Барко забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Барко — очень взрывной футболист с правильным характером, харизмой, но пока он не показал максимум своих возможностей — думаю, что он выдал только 60% от того, на что мы можем рассчитывать от него», — так охарактеризовал футболиста сербский главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее бывший советник Федуна оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

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