Олимпийский чемпион Легков раскрыл, кто вдохновил его на победы

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне на 50 км Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» на премьере сериала Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду-1980 рассказал, как победа легкоатлета Юрия Борзаковского в Афинах-2004 вдохновила его на собственные олимпийские достижения.

«Смотреть летние Олимпийские игры и видеть наших спортсменов — это всегда наслаждение и восхищение. Например, Юрий Борзаковский, выигравший в 2004 году золотую медаль в беге на 800 метров, мотивировал меня улучшать свои показатели и стремиться к лучшим результатам.

Правда, мне потребовалось еще 10 лет, чтобы выиграть свою олимпийскую золотую медаль», — сказал Легков.

Чемпион Сочи-2014 отметил, что поддерживает теплые отношения со своими коллегами из летних видов спорта. Также лыжник признался, что больше всего ему нравится тренироваться летом.

«Не зря легкую атлетику называют королевой спорта — так и есть. Я летние Игры очень люблю, мне этот сезон нравится больше всего, хотя всю свою карьеру выступаю именно зимой. Кстати, лучшее для лыжника — тренироваться летом», — сказал Легков.

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