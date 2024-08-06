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Бывший судья обвинил Международную федерацию фехтования в коррупции на Олимпиаде-2024

Экс-судья Шульц обвинил Международную федерацию фехтования в коррупции на ОИ

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Экс-арбитр по фехтованию Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает Sportschau со ссылкой на репортаж телеканала ARD.

В качестве примера Шульц привел случай, когда его бывший тренер по фехтованию предложил ему принять €5 тыс. за сдачу боя. Также наставник заявил, что гарантирует Шульцу попадание на Олимпиаду.

«Конечно, я сказал ему «нет». И тогда он сказал мне: «Не будь наивным. Ты никогда не доберешься до вершины. Ты никогда не станешь лучшим судьей. Ты либо играешь с нами, либо против нас», — рассказал экс-арбитр.

Также Шульц рассказал, почему речь идет именно об олимпийских соревнованиях.

«Все заточено на мошенничество на Олимпиаде, потому что Олимпиада — единственное соревнование по фехтованию, которое привлекает зрительский интерес», — добавил Шульц.

В начале Олимпиады-2024 грузинский саблист Сандро Базадзе раскритиковал судейство соревнований после поражения от египтянина Мохамеда Амера в 1/8 финала со счетом 14:15.

Ранее сообщалось, что участника Олимпиады-2024 из Греции отстранили за нарушение антидопинговых правил.

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