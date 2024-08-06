Швед Дюплатнис выиграл золото в прыжках с шестом с мировым рекордом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На Олимпиаде-2024 в Париже Дюплантис установил мировой рекорд с результатом 6,25 м. Эту высоту он взял с третьей попытки, превзойдя собственное достижение в 6,24 м, установленное 20 апреля на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне.

Второе место в соревнованиях занял американец Сэм Кендрикс (5,95 метра), бронзовым призером стал представитель Греции Эммануил Каралис (5,90).

Предыдущий олимпийский рекорд 6,03 м принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве на Олимпиаде-2016.

До этого сербский теннисист Новак Джокович обратился к испанцу Карлосу Алькарасу, которого обыграл в финале одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024.

Ранее организаторы Олимпиады ошиблись при награждении с двумя бронзовыми призерами.