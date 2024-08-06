Назван следующий российский футболист, который станет целью «Зенита»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал начало карьеры полузащитника Алексея Батракова, который в 19 лет отметился двумя голами и тремя результативными передачами в первых трех турах Российской премьер-лиги в составе красно-зеленых.

«Пока к его достижению в матче с «Ахматом» надо относиться философски. Сложно судить по одному матчу, молодым свойственны всплески — то хорошие игры, то провальные. Такое будет и у Батракова. Но он заряжен, многое умеет, все будет зависеть от отношения к работе. У него хорошее будущее», — цитирует Наумова Legalbet.

Экс-президент «Локо» отметил, что у молодого футболиста есть доверие главного тренера Михаила Галактионова, во всех трех матчах чемпионата выпустившего его в стартовом составе и не менявшего. Важным условием для прогресса Батракова должно стать отсутствие «звездной болезни».

При этом Наумов считает, что яркий старт игрока может привлечь к нему внимание флагмана отечественного футбола санкт-петербургского «Зенита», которому крайне сложно противостоять на трансферном рынке, а потом может повториться история Максима Глушенкова, перешедшего этим летом в стан чемпионов России как раз из «Локомотива».

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