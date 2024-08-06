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В «Крыльях Советов» объяснили разгромное поражение от «Спартака»

Тренер «Крыльев» Осинькин заявил, что его команда находится не в лучшей форме

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что исход игры против столичной команды был решен еще в первом тайме. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, некоторые футболисты только-только восстановились от травм и готовятся помогать команде выбираться из зоны вылета.

«Исход матча был в первом тайме практически предрешен, до гола мы успевали перекрывать зоны и не давали возможности для создания моментов, но после пропущенного мяча не слишком хорошо на него отреагировали и не смогли вернуться в игру. «Спартак» обладает квалифицированными футболистами, которые смогли решить исход игры. Мы понимаем, что нам необходимо усиляться, мы в не очень хорошей форме и пропустили много мячей, но хорошо, что мы больше не играем с «Зенитом», «Спартаком» и «Ростовом», который находится сейчас в очень хорошей форме», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде на 29-й минуте, следом на 40-й минуте отличился Данила Пруцев. На 56-й минуте Угальде оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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