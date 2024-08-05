Экс-тренер ЦСКА Федотов подал иск против клуба

Бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подал иск против армейского клуба в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Об этом рассказал директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо, чьи слова приводит журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Причиной такого обращения стал вопрос выплаты компенсации за расторжение контракта с армейским клубом. Карпов пишет, что юристы специалиста считают несостоятельным пункт контракта, согласно которому тренера можно уволить без выплаты компенсации, если ЦСКА займет место ниже пятого.

«Клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в досудебном режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать палата. Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров», — заявил Брейдо.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. В первом сезоне под руководством специалиста ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок, однако уже на следующий год не смог защитить титул, не пробившись в Суперфинал, и занял лишь шестое место в РПЛ, что стало худшим результатом армейцев с 2001 года.

По итогам сезона ЦСКА объявил об отставке специалиста и анонсировал назначение новым главным тренером серба Марко Николича, ранее уже работавшего в чемпионате России с «Локомотивом».

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