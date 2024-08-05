Промес продолжает следить за матчами «Спартака» в Дубае

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал, что продолжает следить за матчами красно-белых, находясь под надзором в Дубае.

В Stories футболист выложил фото из отеля, где на экране телевизора шел матч «Спартака» против самарских «Крыльев Советов» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Давай!» — подписал Промес кадр.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:0.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее «Спартак» призвали покупать игроков уровня Промеса.