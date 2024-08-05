«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в РПЛ

Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде на 29-й минуте, следом на 40-й минуте отличился Данила Пруцев. На 56-й минуте Угальде оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее красно-белые потерпели поражение в первой игре с «Оренбургом», но следом обыграли подмосковные «Химки». «Крылья Советов» потерпели уже третье поражение на старте чемпионата, самарская команда ранее проиграла петербургскому «Зениту» и «Ростову». Таким образом, у «Спартака» после трех туров шесть очков, у «Крыльев» — ноль баллов.

В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день в Самаре примут воронежский «Факел», матч начнется в 17:30 мск.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович отказался говорить о будущем Александра Соболева.