Российская боксерша вызвала на бой провалившую гендерный тест спортсменку из Алжира

Российская боксерша Азалия Аминева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вызвала на бой Иман Хелиф из Алжира, которая провалила гендерный тест.

«Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — заявила Аминева.

Российская спортсменка вспомнила бой на чемпионате мира — 2023, который состоялся на стадии 1/8 финала.

6 августа в полуфинале соревнований по боксу на Олимпиаде — 2024 алжирка встретится с представительницей Таиланда Джанджи Суваннапхенг.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее Хелиф потребовала перестать оскорблять ее.